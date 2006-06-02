У четвертому блоці Рівненської АЕС виявлено дефект

Сьогодні в 0.18 було зупинено четвертий блок Рівненської АЕС, повідомили УНІАН у Держатомрегулювання України.

Блок зупинено за попереднім погодженням з диспетчерськими службами енергосистеми країни для усунення течі водню із системи охолодження електрогенератора. Відновити роботу блоку планується до кінця доби 4 червня.

На сьогодні на українських АЕС працюють 10 з 15-ти енергоблоків. Крім четвертого блока Рівненської АЕС ремонти проводяться на першому блоці Запорізької АЕС, першому блоці Хмельницької, другому і третьому блоках Південно-Української АЕС.

На першому блоці РАЕС проводиться завантаження відпрацьованого ядерного палива у контейнери перед відправленням на зберігання у сховищі сухого типу на майданчику станції. На першому блоці ХАЕС триває перевантаження ядерного палива у реактори. На третьому блоці Південно-Української АЕС проводиться підготовка до відкриття кришки ректора перед перевантаженням у ньому палива.

Сьогодні вночі планується зупинити для тривалого планового ремонту і завантаження у реактор свіжого палива перший блок Рівненської АЕС. Ремонт блока триватиме до середини вересня.