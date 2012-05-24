Для Яценюка у Донецьку не знайшлося приміщення
Народний депутат, лідер «Фронту Змін» зустрівся з представниками Об’єднаної опозиції біля Донецької облдержадміністрації, бо йому відмовили у наданні приміщення.
|Яценюк зустрічався з місцевою опозицією просто неба
«Представники установ попередньо погоджувалися надати приміщення, але після того, як чули мету оренди і прізвище опозиційного політика, який має проводити зустріч, - відмовляли. Зокрема, йдеться про готель «Шахтар-плаза», кінотеатр ім. Шевченка, кінотеатр «Зірочка», Проектний інститут ДІОС, готель «Вікторія», Профспілка робітників автотранспорту, конференц-зал на проспекті Ілліча», - зазначається у повідомленні.
Тому зустріч проводили просто неба - на площі біля Донецької ОДА.
Лідер «Фронту Змін» представив партійцям голову донецького передвиборчого штабу Об’єднаної опозиції - голову донецької організації «Фронту Змін», депутата Маріупольської міської ради Олександра Ярошенка.
А.Яценюк повідомив, що «на кожен з 21 одномандатного виборчого округу в Донецькій області Об’єднана опозиція підготувала кандидатів».
«Донецьк – це не вотчина Партії регіонів, людей, які грабують країну. Ми виставляємо достойних донеччан для того, щоб вони представляли інтереси людей у новому складі Верховної Ради», - сказав він
А.Яценюк зазначив: «Буду відвертий: Донецьк не хоче голосувати за Януковича та поки не готовий голосувати за Об’єднану опозицію. Нам треба переконати донеччан у тому, що ми знаємо, що робити. Що ми якісно нові люди і несемо відповідальність за кожне слово, яке кажемо».
За його словами, «влада роздає гречку та гроші, а ми даємо ідеї, впевненість та віру, що людина матиме гідну освіту, нормальний рівень медичного забезпечення, що зможе працювати і не жевріти на копійки, а отримувати гідну зарплату й пенсію».