Начальник колонії не пустив Тимошенко на похорон

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«У відповідь на письмове звернення Ю.Тимошенко з проханням про короткочасний виїзд за межі установи та ЦКЛ «Укрзалізниці» їй надано вмотивовану письмову відповідь з посиланням на норми чинного законодавства», - йдеться в повідомленні.

За даними пенітенціарної службі, у відповіді зазначається, що «згідно зі ст. 32 Кримінально-процесуального кодексу, ст. 68 Цивільного кодексу, до близьких родичів відносяться лише подружжя, батьки, діти, всиновлювачі та всиновлені, рідні брати та сестри, діди, бабусі та онуки.

«Оскільки свекор не відноситься до даної категорії осіб, адміністрації колонії не може надати дозвіл на Ваш короткочасний виїзд за межі установи», - зазначив І.Первушкін.*

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Як повідомляв УНІАН, свекор екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Геннадій Тимошенко помер в ніч на 24 травня внаслідок тяжкої хвороби.

Раніше у Державній пенітенціарній службі заявили, що надання Ю.Тимошенко права короткочасного виїзду на похорон її свекра суперечитиме законодавству, водночас дозволили екс-прем’єру озвіл скористатися телефоном, щоб висловити співчуття рідним.

Дозвіл на телефонну розмову надано Ю.Тимошенко як виняток, оскільки це також не передбачено законодавством, зазначили в ДПтС.