Хара: Янукович - не Путін, а ми - не Таджикистан

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на за питання: "Якщо припустити, що Янукович занурений у фантастичний світ, який йому створює оточення, то чим, на вашу думку, це закінчиться?".

"Я думаю, для нього нічим добрим не закінчиться. Негативу дуже багато, зокрема щодо цього «Межигір'я», зокрема стосовно Юлі. І у Януковича опоненти вже не лише всередині країни, а й за кордоном", - сказав В.Хара.

При цьому він не виключає, що Європа може почати активні дії проти В.Януковича, починаючи з арешту рахунків тощо. "Причому, мені здається, що вони сьогодні не стільки за Юлю, скільки проти нього. Це дуже погано", - наголосив В.Хара.

Він зазначив: "І це погано закінчиться, тому що Україна - не Росія. І поводитися так, як може собі дозволити Володимир Путін, нашому Президенту не можна. Зріє незадоволення, і, звичайно, це може дійти до певної температури кипіння. А ми не Таджикистан - не вийдеш, не почнеш стріляти. Тобто механізми роз’вязання мають бути м'якими, а це буде дуже складно зробити".