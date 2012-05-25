Опозиція поки що ігнорує "народне голосування"

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова центрального координаційного комітету Всеукраїнської профспілки "Народна солідарність" Олексій Кляшторний.

"Поки що діалог, якого ми хотіли з політичними силами, які себе називають опозиційними, не розпочався. За цих умов ми змушені діяти явковим порядком. Ми готові допомогти місцевим громадам, які ініціюють такий процес, у будь-якому з регіонів України. Скажімо, у Львівській області, де вже оголошено близько 50 претендентів від організацій КОДу на 12 наявних округів. І в центральній області - Черкаській", - сказав О.Кляшторний.

У свою чергу, адвокат, правозахисник, член ради ГО "Українська справа" Сергій Неділько зазначив, що попереднє народне голосування планується провести до початку виборчої кампанії.

"Максимальне стоїть завдання - узгодити потенційно достойних і сильних кандидатів до того моменту, коли буде запізно і вони будуть зареєстровані як кандидати. Враховуючи те, що не завжди є порозуміння між політичними партіями, ми сподіваємося, що громадськість зможе вплинути на процес узгодження цих кандидатів шляхом проведення відкритих праймеріз", - сказав експерт.

"Той кандидат, який набере найбільше голосів, і повинен бути висунутий у кандидати. Якщо оминути цей спосіб, то неможливо буде уникнути звинувачень у кулуарності та факторі грошей. Соцопитування також не підходять, адже значний рівень похибки не дозволяє встановити точний результат", - вважає керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти, член Національного комітету громадянської кампанії "Молодіжна варта" Олександр Солонтай.

Представники громадських організацій підкреслили, що направляли своє звернення керівникам політичних партій з цією ініціативою, проте жодна з політичних сил на нього не відреагувала.