Опозиція заблокувала Верховну Раду

Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» і частина депутатів від НУ-НС сьогодні зранку заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії ВР підперто стільцями.

Так само, як і вчора, опозиція принесла до сесійної зали плакати із потретами Миколи Азарова, Дмитра Табачника та Віктора Януковича, які зображені у вигляді голів дракона, що дмухає полум’ям кольорів російського прапора на карту України.