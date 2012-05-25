Опозиція заблокувала Верховну Раду
09:33, 25 травня 2012Політика
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Вхід до президії ВР підперто стільцями.
Опозиціонери заблокували парламент
Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» і частина депутатів від НУ-НС сьогодні зранку заблокували трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії ВР підперто стільцями.
Так само, як і вчора, опозиція принесла до сесійної зали плакати із потретами Миколи Азарова, Дмитра Табачника та Віктора Януковича, які зображені у вигляді голів дракона, що дмухає полум’ям кольорів російського прапора на карту України.
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