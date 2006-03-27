На батьківщині Президента у Хоружівці майже 92% виборців проголосували за “Нашу Україну”

Суми. 27 березня. УНІАН. На батьківщині Президента України Віктора ЮЩЕНКА у селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області 91,68% виборців проголосували за виборчий блок «Наша Україна».

Про це УНІАН повідомив заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олег МЕДУНИЦЯ.

За його словами, дані про хід голосування у рідному селі Президента були зібрані працівниками управління з питань внутрішньої політики Сумської ОДА з виборчих штабів політичних партій та громадських організацій.

Зокрема, як розповів О.МЕДУНИЦЯ, в селі Хоружівка було створено три виборчі дільниці №174, 175 і 176 ТВО №162, де до загального списку виборців було внесено 862 особи. Проголосували 728 осіб.

Голоси виборців тут розподілилися наступним чином: 664 виборця, або 91,68% віддали свої голоси за блок “Наша Україна”, 15 осіб проголосували за БЮТ, 12 – за СПУ, по дві особи – за Партію регіонів та Блок Костенка-Плюща, проти всіх – 4 виборця, за всі інші 38 партій і блоків проголосували 16 виборців. Ще 13 бюлетенів були визнані недійсними.