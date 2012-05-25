Біля Верховної Ради - мітинг
10:47, 25 травня 2012Політика
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Біля парламенту понад 600 громадян проводять мітинг проти ухвалення мовного законопроекту Ківалова-Колесніченка. У парку біля ВР - до 10 автобусів міліції та «Беркуту».
|У залі - знову пристрасті
В той же час у парку біля ВР знаходиться до 10 автобусів міліції та «Беркуту».
Як повідомляв УНІАН, учора, 24 травня, біля приміщення ВР відбулася акція протесту громадян проти мовного закону, внесеного до парламенту «регіоналами». В акція брало участь понад тисячу громадян
Розгляду законопроекту про засади мовної політики у ВР 24 травня через бійку між депутатами не відбулося.
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