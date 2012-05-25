Біля Верховної Ради - мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, всього в мітингу на даний час бере участь більш як 600 людей. Учасники мітингу тримають державні прапори, а також плакати з написами на захист української мови та проти прийняття даного законопроекту.

В той же час у парку біля ВР знаходиться до 10 автобусів міліції та «Беркуту».

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 травня, біля приміщення ВР відбулася акція протесту громадян проти мовного закону, внесеного до парламенту «регіоналами». В акція брало участь понад тисячу громадян

Розгляду законопроекту про засади мовної політики у ВР 24 травня через бійку між депутатами не відбулося.