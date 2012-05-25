Медики прооперували побитого у парламенті "бютівця"

Про це в інтерв`ю журналістам розказав "бютівець" Володимир Яворівський, пише "Газета.ua".

"У нього була дуже велика рана - 5 сантиметрів. Його вдарили чимось залізним. Я бачив його вчора - це страшно, заюшений, запухший", - розповів депутат.

Яворівський каже, що Петруку зашили рану і прооперували.

Також "бютівець" додав, що зараз Петрук перебуває в лікарні.

Нагадаємо, що вчора між представниками провладної більшості та опозицією у парламенті відбулася бійка. Парламентська опозиція не дозволяла виносити на голосування законопроект "регіоналів" Колесніченка та Ківалова про мови. "Бютівці" і "нунсівці" заблокували трибуну і тримали плакат "Знищення мови - знищення Батьківщини", а під час спроби "регіоналів" розблокувати роботу парламенту Микола Петрук отримав травму.

Сьогодні опозиція знову блокує трибуну, оскільки законопроект так і не був розглянутий.