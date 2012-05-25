Литвин пропонує Верховній Раді саморозпуститися

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин повідомив журналістам після погоджувальної ради з лідерами фракцій.

Спікер зауважив, що сьогодні можна констатувати, що парламентаризм і Верховна Рада у країні остаточно зруйновані.

«За нинішньої ситуації я пропонував прийняти політичне рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням - саморозпуском Верховної Ради і проведенням виборів Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Голова ВР зауважив, що ця пропозиція не була прийнята і навіть не обговорювалася лідерами фракцій.

«Але я думаю, за такої ситуації потрібно дати людям можливість визначитися, бо далі спостерігати це неподобство, м’яко кажучи, не потрібно і треба припинити мучити країну», - сказав він.