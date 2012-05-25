Литвин пропонує Верховній Раді саморозпуститися
11:00, 25 травня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував парламенту ухвалити рішення про саморозпуск, однак лідери фракцій ВР таку пропозицію не підтримали.
|Ідею Литвина не підтримали
Спікер зауважив, що сьогодні можна констатувати, що парламентаризм і Верховна Рада у країні остаточно зруйновані.
«За нинішньої ситуації я пропонував прийняти політичне рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням - саморозпуском Верховної Ради і проведенням виборів Верховної Ради», - сказав В.Литвин.
Голова ВР зауважив, що ця пропозиція не була прийнята і навіть не обговорювалася лідерами фракцій.
«Але я думаю, за такої ситуації потрібно дати людям можливість визначитися, бо далі спостерігати це неподобство, м’яко кажучи, не потрібно і треба припинити мучити країну», - сказав він.
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