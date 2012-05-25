Литвин незчувся, як з-під нього вибили стілець

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ВР Володимир Литвин.

«Вчора працювала оперативно-слідча група Міністерства внутрішніх справ й аналізувала відео, провели дослідження безпосередньо у сесійній залі», - сказав В.Литвин.

Водночас голова ВР не повідомив результати цього дослідження.

Він зізнався, що вчора навіть не встиг зорієнтуватися, коли розпочалася бійка. «Чесно вам скажу, що я нічого не побачив. Я не зрозумів, як з-під мене вибили стілець, я не очікував, що буде такий сплеск емоцій», - сказав В.Литвин.

Голова ВР також повідомив, що поцікавився станом здоров’я народного депутата від «БЮТ-Батьківщина» Миколи Петруки, якому вчора розбили голову.

«Лікарі попрацювали, наклали шви», - сказав В.Литвин.