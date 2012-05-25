Тисяча людей біля ВР вимагають «забрати лапи від мови»
12:08, 25 травня 2012Політика
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Біля Верховної Ради мітингують більше тисячі представників громадських організацій та громадян, які виступають проти ухвалення мовного законопроекту Колесніченка та Ківалова.
|Учасники акції організовують поїздку на округ Колесніченка
Як передає кореспондент УНІАН, вони заявляють, що мітинг триватиме до повного закриття сьогоднішньої роботи ВР.
Учасники акції тримають плакати на захист української мови, зокрема, «Одна Україна – одна мова», «Заберіть лапи від моєї мови».
Мітингувальники збирають підписи серед бажаючих взяти участь у поїздці до виборчого округу, де, орієнтовно, балотуватиметься до ВР В.Колесніченко.
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