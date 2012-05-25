Тисяча людей біля ВР вимагають «забрати лапи від мови»

12:08, 25 травня 2012
Політика
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Біля Верховної Ради мітингують більше тисячі представників громадських організацій та громадян, які виступають проти ухвалення мовного законопроекту Колесніченка та Ківалова.  

Мова

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявляють, що мітинг триватиме до повного закриття сьогоднішньої роботи ВР.

Учасники акції тримають плакати на захист української мови, зокрема, «Одна Україна – одна мова», «Заберіть лапи від моєї мови».

Мітингувальники збирають підписи серед бажаючих взяти участь у поїздці до виборчого округу, де, орієнтовно, балотуватиметься до ВР В.Колесніченко.

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