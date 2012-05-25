Тисяча людей біля ВР вимагають «забрати лапи від мови»

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявляють, що мітинг триватиме до повного закриття сьогоднішньої роботи ВР.

Учасники акції тримають плакати на захист української мови, зокрема, «Одна Україна – одна мова», «Заберіть лапи від моєї мови».

Мітингувальники збирають підписи серед бажаючих взяти участь у поїздці до виборчого округу, де, орієнтовно, балотуватиметься до ВР В.Колесніченко.