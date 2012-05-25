Кожем'якін: стан Петрука - середньої тяжкості

Стан здоров’я побитого народного депутата України Миколи Петрука (фракція «БЮТ-Батьківщина») «середньої тяжкості».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер цієї фракції Андрій Кожемякін.

Він зазначив, що народний депутат України, генерал-полковник М.Петрук «почувається не дуже добре».

«Ви ж розумієте, що якщо вночі робили операційне втручання, якщо йому наклали дуже велику кількість швів, якщо в нього була дійсно серйозна черепно-мозкова травма, то стан його здоров’я на сьогоднішній день середньої тяжкості», - сказав А.Кожем’якін.

Він додав, що необхідно розібратися, яким чином такі тяжкі травми були завдані М.Петрукові.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».

Під час бійки було розбито голову народному депутатові від фракції «БЮТ-Батьківщина» М.Петруку - у нього була розсічена голова і він весь стікав кров’ю.

Голова ВР Володимир Литвин сьогодні повідомив, що М.Петруку наклали шви.