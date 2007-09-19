У виборчих списках Харкова виявили 2 тисячі ”Маклаудів”

Служба безпеки України за повідомленнями, отриманими від громадян по телефону довіри, встановила, що в Харкові до списків виборців включено понад 2 тис. осіб віком старше 107 років. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, більше того, лише в одному будинку таких осіб «проживало» понад 100. Водночас, за інформацією М.ОСТАПЕНКО, в цьому ж місті до виборчих списків було включено понад 8 тис. осіб, які мають однакові паспортні дані, але зареєстровані в різних місцях.