У КНУ ім. Шевченка - гучний скандал

Як повідомляє "Газета по-українськи" (№ 1421 від 25 травня), розслідування розпочато через ситуацію, що виникла на ІV курсі факультету психології, коли дві студентки - Катерина П. і Дарина С. - відмовилися здавати гроші на фуршет для викладачів й оприлюднили списки продуктів, які їм пропонували купити для кафедри.

"Це не зовсім корупція. Це така собі кріпосницька система. Список, що треба купити, писали не студенти, а методистка з кафедри. Правда, найактивніші учасники зборів пропонували спекти домашні тортики, думали, де дешевше купити ікри. Тобто була і власна ініціатива студентів. З протестом мене підтримала одногрупниця. Ми написали звернення до ректора університету. Його підписали четверо студентів. Але двоє прибрали свої прізвища. Від мене друзі відвернулися. Не хочуть вилетіти з університету, бояться, що через протест не вступлять у магістратуру. Зате підтримали студенти інших вузів. Присилають есемески: "Тримайся. Все робиш правильно! Це круто", - сказала Катерина.

Як зазначає газета з посиланням на студенток, «спочатку у списку було визначено 12 пунктів з переліком продуктів, потім чорною ручкою було дописано: разовий посуд, дві банки ікри, масло, тарталетки, по дві упаковки червоної й білої риби, три банки оливок без кісточок, салат, огірки, помідори, 500 г редиски, два лимони, виноград. З напоїв планували купити дві пляшки горілки, по дві пляшки червоного і білого вина, три пляшки коньяку "Кримський". На закуску – «нарезка 3 видов по 600-700 г (шинку не брать!), сыр 2 видов (с дырками один), грибы (ассорти, без шампиньонов)».

Інша студентка Крістіна вважає нормальним у такий спосіб віддячити викладачів після захисту бакалаврських робіт. "Через наклеп Каті й Даші викладачі від частування відмовилися. Навіть мінеральну воду зі столу перед комісією попросили прибрати. Сьогодні Катерина захищала свою роботу. Її ніхто не валив, поставили кілька запитань. Вона підставила весь курс. У нас викладачі ніколи не брали взяток. Коли ми готували бакалаврські, відповідали на наші електронні листи об одинадцятій вечора. Хіба не можна було їм віддячити?", - зазначила вона.

23 травня Катерину, Дарину і старосту курсу Анастасію викликав ректор університету Леонід Губерський. "Я якраз захистилася й поїхала до нього, оцінок не дочекалася. Губерський протримав нас у кабінеті півтори години. Говорив із кожним окремо. Староста взяла всю вину на себе. Ректор розсердився, бо йому реально брешуть. Спитав: студентка написала цей список почерком нашої методистки? Декана факультету теж викликали. Він сидів мовчки", - повідомила Катерина.

"На мене через протест обізлились викладачі. На захист не допустили. Викладач, з яким писала бакалаврську, не дає характеристику на роботу. Заберу документи. Я не хочу отримувати диплом у таких людей", - додала інша студентка.

У свою чергу, викладачі спростовують інформацію, що студенти накривають для них фуршети. "Ми самі приносимо собі обіди або їмо у студентській їдальні. Якщо студенти хочуть віддячити, то дарують квіти. Не бачу в цьому нічого кримінального. Що тепер - не можна і школярам квіти на 1 вересня нести?", - цитує газета одного з викладачів.

Декан факультету психології Леонід Бурлачук коментувати ситуацію відмовився. "Ми проводимо власне розслідування. Допитуємо всіх фігурантів цієї справи", - повідомив проректор університету Володимир Шевченко.

Ввечері 23 травня стало відомо, що методистку кафедри звільнили, а декана тимчасово відсторонили від роботи.