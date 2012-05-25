Тимошенко злила FATF інформацію про відкати на Євро-2012

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні направила до FATF та правоохоронних органів країн Європи черговий пакет документів щодо фактів корупції з боку української влади по відмиванню бюджетних коштів, передбачених для Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції "БЮТ-Батьківщина" з посиланням на народного депутата Остапа Семерака.

"На програму з підготовки Євро-2012 було спрямовано майже 80 млрд грн з українського бюджету, що майже в 10 разів більше, ніж було заплановано на початку підготовки до Євро, і, за нашими дослідженнями відсотків 30-40 цієї суми були скеровані на фінансування корупційних схем, які у народі називаються "відкатами", - сказав О.Семерак.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Ю.Тимошенко підписала заяву до Міжнародної групи із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) «про необхідність розслідування фактів корупції та відмивання грошей режимом Віктора Януковича», у якій, зокрема йшлося про придбання так званих "вишок Бойка". Перевірка, яку провели народні депутати від "БЮТ-Батьківщини", виявила, що в результаті цієї оборудки з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн, а це приблизно 4 млн мінімальних пенсій, які встановлені сьогодні для українців.