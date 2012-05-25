Верховна Рада спорожніла

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 народних депутатів із фракцій опозиції, які ще залишалися в залі зібрали плакат «Займіться ділом, а не язиком» і залишили сесійну залу.

На даний час в сесійній залі немає депутатів ні з опозиції, ні з парламентської більшості.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не відбулося, бо члени фракції «БЮТ-Батьківщина» і частина депутатів від НУ-НС зранку заблокували роботу трибуну і президію Верховної Ради.

На брифінгу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожемякін заявив, що фракція сьогодні до кінця дня блокуватиме роботу Верховної Ради.

Він наголосив, що опозиція готова була погодитись на компроміс, який запропонував спікер Володимир Литвин, щодо мораторію на розгляд мовного питання до проведення політичних консультацій.

При цьому він висловив жаль, що «Партія регіонів і КПУ відмовились давати гарантії, що це питання відтермінують».

А.Кожемякін підкреслив, що в такій ситуації опозиція вирішила продовжити блокування роботи парламенту до кінця дня. За його словами, якщо необхідно буде, то наступного пленарного тижня опозиція блокуватиме роботу ВР.

«В будь-якому випадку, якщо це питання знову з’явиться у Верховній Раді, то опозиція зробить все для того, щоб воно не розглядалося», - запевнив він.

Наступний пленарний тиждень ВР має розпочатися 5 червня.