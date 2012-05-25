До Тимошенко приїхали європарламентарії

До Харкова для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибула група депутатів Європейського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, літак з Києва щойно приземлився у міжнародному аеропорту «Харків».

У складі делегації, зокрема, президент Альянсу лібералів і демократів Європарламенту Гі Верхофстадт.

Групу супроводжує народний депутат, голова Європейської партії України Микола Катеринчук.

Гості двома мікроавтобусами відбули до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де проходить лікування Ю.Тимошенко.

Очікується, що після зустрчі з екс-прем’єром депутати Європарламенту проведуть брифінг.

Сьогодні ж делегація має відбути до Одеси, де планує взяти участь у міжнародній конференції «Ліберальна демократія в Україні на шляху до європейської інтеграції».

Як повідомляв УНІАН, 22 травня до керівництва служби надійшло звернення від Міністерства закордонних справ України з проханням дозволити президенту політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європарламенту Гі Верхофстадту, лідеру Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнесу Корнелісу Ван Баалену та лідеру польської ліберальної опозиції Янушу Палікоту зустріч у ЦКЛ «Укрзалізниці» з Ю.Тимошенко.

Розглянувши звернення, керівництво ДПтС України надано відповідний дозвіл.