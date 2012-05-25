До Тимошенко приїхали євродепутати

Як передає кореспондент УНІАН, кортеж прослідував до центрального входу ЦКЛ №5.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова прибула делегація з Європарламенту. Зокрема, для зустрічі із засудженою екс-прем`єром Ю.Тимошенко до ЦКБ "Укрзалізниці" приїхали президент політичної групи "Альянс лібералів і демократів" Європарламенту Гі Верхофстадт, лідер Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європарламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баален і лідер польської ліберальної опозиції Януш Палікот. Групу європарламентаріїв супроводжує народний депутат України Микола Катеринчук (фракція НУ-НС, лідер Європейської партії України).