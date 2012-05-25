ЗМІ: Свекра Тимошенко поховали під наглядом СБУ і міліції

Прощання зі свекром екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Геннадія Тимошенко пройшло у Преображенському соборі у центрі Дніпропетровська під наглядом СБУ та міліції.

Як повідомляє ТСН,на прощання зі свекром Ю.Тимошенко прибуло дуже багато міліціонерів і співробітників СБУ в цивільному, але вони лише спостерігали за церемонією.

Церемонія розпочалася об 11.00 і тривала близько години. Під час церемонії прощання собор не закривали для звичайних людей – пройти міг будь-хто.

Водночас, правоохоронці допомагали поховальній процесії проїхати до кладовища, щоб та не розтягнулась.

Чоловік Ю.Тимошенко Олександр на похорон батька не приїхав.

Як пояснив перший заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов, навіть якби О.Тимошенко приїхав на похорон батька, йому б не дали з ним попрощатися – затримали б одразу після прибуття.

Також на церемонії присутні були тітка Ю.Тимошенко Віра Ульяхіна, мати Людмила Телегіна, донька екс-прем’єра Євгенія, а також народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» Іван Кириленко та Михайло Соколов.

Поховали Г.Тимошенка на закритому кладовищі – Запорізькому, де ховають відомих жителів міста.

Як повідомляв УНІАН, Г.Тимошенко помер 24 травня вночі внаслідок тяжкої хвороби. Керівник Качанівської колонії Харкова Іван Первушкін не дав дозволу Ю.Тимошенко з’їздити до Дніпропетровська на похорон.