Представники Європарламенту годину говорили з Тимошенко

Сьогодні у харківській ЦКЛ «Укрзалізниці» президент політичної групи «Альянс лібералів і демократів» Європейського парламенту Гі Верхофстадту, лідер Міжнародного інтернаціоналу лібералів Європейського парламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баален та лідер польської ліберальної опозиції Януш Палікот зустрілися з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, зустріч тривала більше години у присутності захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка.

Також ДПтСУ повідомляє, що після спілкування з Ю.Тимошенко представники Європарламенту ознайомились з умовами її перебування у медичному закладі, приміщеннями для проведення призначених медичних процедур і також поспілкувались з лікарем, який забезпечує курс її реабілітації.