У Львові поховали Возницького
Сьогодні на полі почесних поховань (№67) Личаківського цвинтаря Львова поховали Героя України Бориса Возницького.
|Іменем Возницького назвуть вулицю
«Ще нескоро ми усвідомимо, яка це велика втрата. Пройде небагато часу і його іменем будуть називати об’єкти культури», - сказав міністр культури України Михайло Кулиняк.
Як повідомили УНІАН у Винниківській міській раді, іменем Бориса Возницького назвуть вулицю у місті Винники.
З такою ініціативою виступив міський голова Винник Сергій Уваров.
«Борис Возницький був надзвичайно працьовитою людиною, великим ентузіастом, він працював в ім’я всього народу, не покладаючи рук та не знаючи відпочинку. Він не просто робив вклад у збереженні та розвитку мистецтва, він буквально рятував історико-культурні надбання свого народу і цілого світу. Не забуваймо, що цьому великому українському культурному діячеві довелося працювати у нелегкі часи радянського тоталітаризму. Кожен глечик, кожен повалений більшовиками скульптурний елемент християнських церков доводилося потайки вивозити з руїн, знаходити транспорт, місце для зберігання, реставрувати й архівувати”, - зазначив С.Уваров.
Офіційно з ініціативою перейменувати одну з вулиць у Винниках на честь Б.Возницького мер міста С.Уваров виступить на сесії Винниківської міської ради, яка відбудеться 31 травня.
Як повідомляв УНІАН, 23 травня, близько 9-ї години ранку під час дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області трагічно загинув Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Б.Возницький.