ЗМІ: Меркель приїде на Євро, щоб тиснути на Януковича

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські медіа з посиланням на главу польського уряду Дональда Туска, який на цьому тижні зустрічався з А.Меркель на неформальному саміті лідерів Євросоюзу.

«Першою Ангела Меркель мені сказала, що бойкот - це взагалі було якесь непорозуміння і сама зацікавлена в тому, аби приїхати на кілька матчів», - сказав прем’єр Польщі, слова якого наводить TVN24.

Д.Туск зазначив, що, за його даними, усі європейські політики, хто цікавляться футболом, планують приїхати на матчі Євро 2012 не лише у Польщі, але також і в Україні.

Польський прем’єр сказав, що проти бойкоту Євро 2012 виступає також ув’язнена екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко, через справу якої низка європейських політиків на початку травня закликали ігнорувати матчі турніру в Україні.

Як писала сьогодні Rzeczpospolita, Меркель приїде в Україну з метою тиску на Віктора Януковича у справі Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, низка європейських політиків, серед яких найбільше було представників Німеччини, закликали до бойкоту матчів Євро 2012 в Україні після того, як Ю.Тимошенко заявила про її побиття працівниками тюремних служб та оголосила голодування.

Представники влади Польщі, яка співорганізовує Євро-2012 з Україною, виступили категорично проти бойкоту, назвавши навіть подібні заклики «неадекватними».