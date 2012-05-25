Азаров не проти перехрестити «Жуляни» іменем Корольова
22:09, 25 травня 2012Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров підтримує ініціативу перейменувати аеропорт «Жуляни» (Київ) в аеропорт імені Сергія Корольова.
Азаров каже, що для аеропорту це була б честь
Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook
"Дуже позитивно. Я вважаю Сергія Павловича Корольова, до речі, уродженця України, великим ученим, і для нашого аеропорту носити його ім'я - велика честь", - сказав М.Азаров.
*** Сергій Корольов (1907 - 1966) - радянський учений, конструктор і організатор виробництва ракетно-космічної техніки та ракетної зброї СРСР, основоположник практичної космонавтики. Народився 30 грудня 1906 (12 січня 1907) у Житомирі.
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