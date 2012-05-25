«Я передав Юлії Тимошенко резолюцію, пояснив її текст. Вона подякувала всім політичним групам у Європейському парламенті за стійку позицію і за те, що ми одноголосно продовжуємо посилювати тиск на владу України», - цитує Гі Верхофстадта сайт Ю.Тимошенко.

За його словами, під час майже півторагодинної зустрічі з Ю.Тимошенко обговорювалися загальнополітична ситуація в Україні, майбутній розгляд її справи у Європейському суді з прав людини та подальша доля Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

«Юлія Тимошенко занепокоєна ситуацією в Україні. Вона вважає, що її справа – це не особиста справа. Це приклад того, що може відбутися з будь-яким іншим громадянином України. Вона говорила більше не про себе, а щодо загальної ситуації, в тому числі про вільні вибори, які мають відбутися у жовтні», - додав депутат Європарламенту.

Гі Верхофстадт наголосив, що розмова з Ю.Тимошенко була відвертою.

«Я хотів би наголосити: вона дуже смілива», - підкреслив лідер групи Альянсу лібералів та демократів у Європейському парламенті.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні, 24 травня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні та закликав владу до «беззастережного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політичними мотивами, в тому числі лідерів опозиції» до початку виборчої кампанії з виборів до Верховної ради України.