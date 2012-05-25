Єфремов: ми ще довго будемо розраховуватися за Тимошенко
23:14, 25 травня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов звинувачує опозицію в тому, що її представники вмовляють МВФ не давати Україні кредитів за нинішньої влади.
Про цевінзаявиввп'ятницювефіріШустерLive.
«ГінцісьогодніїздятьповсійЄвропіі вмовляютьпредставниківМВФ недаватиУкраїні нікопійки», -сказаввін.ЗасловамиО.Єфремова, опозиціяобгрунтовуєсвоївимоги тим,щовразі виділеннячерговогокредитувладастабілізуєекономічнуситуацію.«...Бо якщовидастегрошіцієї влади,значить вонивпораютьсяз ситуацієюі вонизновупереможутьнавиборах», -сказаввін.
ПрицьомуО. Єфремовпідкреслив,що урядЮліїТимошенкоу 2009 роцівзявкредитнасуму14,5млрд.дол.«Зацейкредитмибудеморозраховуватисящедовго», -сказаввін.
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