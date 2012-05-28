Українська діаспора Росії розсварилась через «недратування влади»

Тим часом, прибічники Конгресу закликають «не дражнити» російську владу.

Український конгрес у Росії не діятиме на користь української громади, а для його створення на засіданні керівників і членів регіональних діаспорних організацій не вистачало голосів, переконаний Тарас Дудко. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«На наш з’їзд увірвались люди, яких ми не запрошували і які закликали інших делегатів на з’їзд не приїжджали. Це – Семененко, Єршов, Скопенко…– розповів він. – Обманули громаду, вибрали нового голову і нове правління, у яке ввели тих деструктивних людей, які нічого не зробили для того, щоб провести оцей установчий з’їзд».

Тарас Дудко заявив про намір утворити альтернативну діаспорну організацію.

Валерій Семененко, який увійшов до правління Конгресу, називає звинувачення абсурдними. Ліквідацію Об’єднання українців Росії Семененко вважає сигналом до того, що громада повинна зайняти більш помірковану позицію і більше «не дражнити російську владу».

«Міністр закордонних справ Лавров чітко сказав: ми закрили українські організації з політичних причин, – зауважив Семененко.– Враховуючи цей досвід, нам доведеться врахувати і те, що ми живемо в такій країні, де ми не можемо вголос казати усе».

Тим часом, українські депутати від влади привітали створення нової організації, висловивши сподівання, що вона діятиме і не матиме проблем із російськими законами, а прем’єр Микола Азаров під час візиту до Москви оголосив про готовність фінансувати Конгрес із державного бюджету.