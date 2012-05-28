Янукович привітав українців з «черговою маленькою перемогою»

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії відкриття терміналу, В.Янукович подякував усім, хто мав причетність до його будівництва.

Також В.Янукович побажав пасажирам комфорту та "м’якої посадки".

За його словами, Євро-2012 – «це той проект, який створив нам мотивації, щоб Україна змогла продемонструвати свої можливості».

На переконання В.Януковича, Україна зробила все для того, «щоб це свято відбулось і щоб не підвести тих, хто дав нашій державі це право».

«Але ми добре розуміємо, що така робота об'єднує всю державу над глобальними проектами», - сказав він і додав, що це й «інвестиції наступному поколінню, яке користуватиметься цією чудовою інфраструктурою».

Як відомо, термінал D державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" став найбільшим в Україні терміналом і зможе обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік.

Його площа - 107 тис. кв. м. Будівництво терміналу ропочалось у листопаді 2008 року. Вартість проекту - 4,8 млрд грн із залученням іноземних інвестицій.

У зоні відправлення нового аеровокзального комплексу - 61 стійка реєстрації, 18 пунктів контролю на авіаційну безпеку, 28 кабін паспортного контролю. Галерея очікування рейсів у зоні відльоту має довжину 870 м.