Ющенко вітає узгодження коаліційної угоди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає завершення основної роботи з узгодження тексту коаліційної угоди в парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави оптимістично сприймає той факт, що при формуванні угоди враховані засади зовнішньої і внутрішньої політики, які він окреслив у Посланні до Верховної Ради.

Серед пунктів майбутнього документа, які непокоять главу держави – остаточно не узгоджена позиція щодо земельного питання. Без його розв`язання, переконаний В.ЮЩЕНКО, Україна втрачатиме багато економічних можливостей.

Також у нинішній редакції коаліційної угоди йдеться про активну політику зближення України з НАТО, але не про інтеграцію в цей альянс. На переконання Президента, така позиція є занадто розмитою.

Глава держави також висловлює переконання, що в угоді слід чітко виписати структуру уряду і принципи роботи урядових комітетів, оскільки дискусія довкола цих питань нині дуже актуальна.

В.ЮЩЕНКО очікує від учасників коаліційних переговорів відповідальної позиції. Він висловлює сподівання, що вони дотримають слова, даного виборцям і Президентові, і до 7 червня узгодять усі питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” її лідер Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що формально змістовна частина коаліційної угоди, яка стосується програми діяльності і регламенту, вже узгоджена. За його словами, складено також протоколи розбіжностей по декількох позиціях і зараз розпочинається робота над розділом розподілу сфер відповідальності.