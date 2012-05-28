В Палаці «Україна» - вечір пам’яті Миколи Мозгового

Третього червня, о 19.00, в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться вечір пам’яті композитора, співака, видатної творчої особистості, народного артиста України Миколи Мозгового «Любов останньою ніколи не буває».

Вшановуючи пам’ять батька, вечір проведе донька композитора Альона Мозгова.

М.Мозговий - автор чудових і дуже популярних пісень, які довгий час зігрівають теплом і старших людей, і молодь. Пісні, більшість з яких він створив на власні вірші, залишаться назавжди: «Край», «Зачаруй нас любов», «Вперше», «Материнська любов», «Моя перша любов» та багато інших. Поки звучать ці пісні - М.Мозговий живий у наших душах.

Творчість М.Мозгового – це органічне поєднання таланту, авторського бачення і народних мотивів карпатського краю. Загальнолюдські цінності – любов до Батьківщини, як до України в цілому, так і до карпатського рідного батьківського краю зокрема, народили прекрасні мелодії, які хвилюють серце щемною любов’ю до рідної землі та родини. Його мелодії впізнаєш з перших акордів.

Грані таланту М.Мозгового різнобічні. Окрім творчої роботи, на його плечі лягли й адміністративні клопоти, громадська діяльність: організація конкурсів та фестивалів, більше 10 років Микола Петрович завідував кафедрою теорії та методики Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, був генеральним директором Національного палацу мистецтв «Україна», допомагав молодим співакам у вирішенні житейських питань та зробив багато інших добрих справ.

Незабутнім в пам’яті українських шанувальників творчості М.Мозгового залишився вечір пам’яті «Мріялось, бажалось, не збулось…» 31 березня 2011 року. На жаль, тоді переповнений зал Палацу «Україна» не зміг вмістити всіх, кому близькі пісні М.Мозгового, але у людей залишилась можливість подивитись концерт у запису на Першому Національному каналі.

Програма Вечора пам’яті «Любов останньою ніколи не буває» передбачає живе спілкування з глядачами всіх, хто небайдуже ставиться до творчості М.Мозгового, а відомі співаки - Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ані Лорак, Гайтана, Ігор Саруханов, Софія Ротару - виконають улюблені пісні на вірші поетів Андрія Демиденка, Віктора Синьова, Юрія Рибчинського та інших поетів, з якими плідно працював Маестро. На вечорі прозвучать твори, написані в різні періоди життя М.Мозгового. Ці пісні й нині хвилюють, тривожать душу, вони непідвладні часу.

Наша вдячність, любов і пам’ять.

Це буде надзвичайний вечір.

Для всіх, кому близькі пісні Миколи Мозгового.

Запрошуємо до акредитації:

Раїса Винник,

(067) 709-28-87.