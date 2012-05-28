Кличко думає, що зможе «наростити» ще 5-6 відсотків до виборів

В Україні набирає обертів війна соціологічних рейтингів. Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час спілкування з журналістами у Кіровограді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", за словами лідера партії, навіть потужні соціологічні інститути сьогодні займаються замовною соціологією. «Це війна рейтингів, війна цифр. У країнах західної Європи таке неможливо. Якщо упродовж певного періоду соціологічна служба там навмисне чи ненавмисне робить похибки і коригує проценти, її позбавляють ліцензії на роботу», - зазначив В.Кличко і додав, що в Україні таких правил не існує, тому створюється підґрунтя для маніпуляцій суспільною думкою.

«Спочатку одні соціологи нам розповідають про те, що певна політична сила має один рейтинг, потім інші говорять, що рейтинг зовсім інший, і так без кінця. Комусь домальовують, у когось забирають. Люди не можуть скласти об’єктивну картину підтримки політиків та партій. Тому “УДАР” замовляє соціологічні дослідження тільки у інститутів з репутацією, перевіреною роками. Ми також робимо внутрішню соціологію, і тому можемо впевнено заявляти про ті цифри, які ми сьогодні озвучуємо. А це – більше 10% підтримки виборців», - сказав В.Кличко.

Політик переконаний, що до моменту проведення виборів у жовтні партія зможе «наростити» ще 5-6 відсотків, відтак легко подолає виборчий бар’єр і буде представлена у майбутньому парламенті.

Як зазначили у прес-службі партії, 28-29 травня політик перебуватиме на Кіровоградщині з дводенним робочим візитом. В.Кличко планує провести зустрічі з громадою Кіровограду, відвідати міста Знам’янка, Олександрія, Світловодськ, а також зустрінеться з партактивом Кіровоградського «УДАРу».