Партія регіонів: ми не братимем участі «в авантюрі під назвою «вибори–2007»

Партія регіонів не братиме участі «в авантюрі під назвою «вибори–2007», якщо проти неї продовжуватимуться провокації. Про це йдеться в заяві ПР, розміщеній на офіційному сайті партії.

«Партія регіонів попереджує: якщо цинічні провокації наших опонентів, посиленими темпами підготовлюваних до масштабних фальсифікацій народного волевиявлення, продовжуватимуться, Партія регіонів готова переглянути питання своєї участі в дострокових парламентських виборах.

Ми не братимемо участь в авантюрі під назвою «Вибори–2007», в яких результати можуть бути визначені представниками Банкової, а після - «підтверджені» в підконтрольних ним же судах», - йдеться в заяві.

При цьому в ній повторюється інформація, яку озвучив сьогодні в Жовтих Водах на Дніпропетровщині лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ: про підготовлювані проти регіоналів провокації.

Зокрема, «одна з передбачуваних технологій полягає у відкритому саботажі роботи окружних виборчих комісій членами цих виборчих комісій від опозиції. Непідписання саботажниками протоколів голосування по округах спричинить визнання виборів в цих округах недійсними, після чого послідують тривалі судові розгляди».

Як наголошується в заяві, більше всього сигналів про підготовку такого сценарію надходить з регіонів, де позиції Партії регіонів традиційно сильні – з Криму, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей і ряду інших.

«Партія регіонів заявляє рішучий протест проти застосування політичними опонентами подібної тактики! Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою покласти край подібним спробам!», - говориться в заяві.