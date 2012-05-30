Львівська міськрада збирається на виїзну сесію до Києва

13:08, 30 травня 2012
Політика
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5 червня депутати Львівської міської ради планують провести виїзну позачергову сесію під Верховною Радою України, протестуючи проти ухвалення законопроекту про засади мовної політики. 

Мова
Про це повідомив УНІАН голова фракції ВР „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

„Львівська міська рада не дочекалася від міського голови Львова Андрія Садового ініціативи щодо недопущення ухвалення законопроекту Колесніченка, тому з ініціативи фракції ВО „Свобода” у міській раді проводиться збір підписів щодо скликання і проведення біля стін парламенту позачергової сесії Львівської міськради, під час якої ми маємо намір озвучити ставлення львів’ян до законопроекту „Про засади мовної політики в Україні” і висловити протест проти узурпації української мови в Україні”, - заявив Р.Кошулинський.

На його переконання, необхідна кількість голосів для скликання позачергової сесії буде обов’язково зібрана, і вже 4 червня до Києва виїдуть львівські депутати.

 

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