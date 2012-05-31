"Мовне питання" потрібне ПР до виборів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке переконання під час презентації аналітичних підсумків травня висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

«Партії регіонів треба мобілізовувати свій електорат, повертати частину розчарованих виборців, і класичний спосіб – це «мовне» питання», - сказав він і пояснив, що «мовне» питання підштовхує виборців до поділу кандидатів на «наших» та «чужих».

Також В.Фесенко припускає, що однією з причин активізації «мовного» питання є стабілізація рейтингів Партії регіонів. «Але немає подальшого зростання, і вони зацікавлені у тому, щоб була позитивна динаміка перед виборами, тому і використовують такі питання як мовне», - сказав В.Фесенко.