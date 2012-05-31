Бойко отримав завдання реалізувати домовленості Азарова з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні на засіданні КМУ.

«Росія ухвалила рішення про кредитування будівництва третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Доручаю Міністерству енергетики і вугільної промисловості розпочати технічне оформлення цієї угоди. Також Росія висловила готовність взяти участь у серійному виробництві літака Ан-148. Днями міністр економічного розвитку Петро Порошенко вже побував на авіапідприємстві у Воронежі. Готовність до виробничої кооперації достатньо висока. Тобто концерн «Антонов» може розпочинати технологічні узгодження», - сказав М.Азаров.

Він також нагадав про те, що на переговорах 26 травня керівництво Росії погодилося серйозно розглянути аргументи України щодо перегляду контракту з поставок газу в Україну.

«Керівники РФ погодилися серйозно розглянути аргументи української сторони щодо поставок російського газу до України, і найближчим часом повернутися до проблеми перегляду контракту, який, очевидно, ставить Україну у нерівні конкурентні умови», - сказав М.Азаров.