Азаров про газ: Ніхто не каже Росії «знижуйте ціну»

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв налаштовані вирішити всі складні питання з Україною, зокрема газове.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з В.Путіним і Д.Медведєвим .

«Володимир Володимирович Путін і Дмитро Анатолійович Медведєв сказали, що пройшли вибори в Росії – й до Держдуми й Президента Росії. У них є твердий намір зробити все, щоб у наших відносинах були усунені ті питання, які затьмарюють наші відносини і, щоб наші відносини розвивалися, оскільки цього вимагають інтереси наших народів», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що російські лідери висловили прагнення вирішити, зокрема, й газове питання.

Прем'єр зазначив, що за час такої короткої зустрічі й у такому форматі деталі не обговорювалися.

М.Азаров при цьому підкреслив, що йдеться не про зниження ціни, а про перегляд контракту.

«Ніхто не говорить Росії «знижуйте ціну». Йдеться про те, що ми повинні переглянути цей контракт, зробити його з такими підходами які зараз реалізує «Газпром» з іншими імпортерами газу», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що В.Путін і Д.Медведєв підтвердили прагнення вирішити це питання, а умови - це питання тривалих і предметних переговорів, які будуть проводиться.

«Те, що вони висловили свою рішучість досягти компромісу в короткі терміни вже налаштовує нас на те, що ми все-таки домовимося. Ми ж ці переговори ведемо два роки», - сказав М.Азаров.

«Загалом у процесі розмови мені імпонувало щире бажання керівників РФ активізувати наші контакти, обмін думками й найголовніше реалізувати всі наші спільні проекти», - підкреслив прем'єр.