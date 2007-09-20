Азаров: відмова Партії регіонів від участі у виборах означатиме їх відміну

Перший віце-прем’єр-міністр України, член Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що якщо Партія регіонів відмовиться від участі у дострокових виборах до Верховної Ради, то це буде означати взагалі відміну проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашню заяву Партії регіонів про можливу відмову брати участь у виборах.

М.АЗАРОВ зазначив, що на даний час в штабі Партії регіонів детально аналізується інформація щодо спроб фальсифікувати результати виборів. Він наголосив, що є тривожні тенденції відносно тиску з боку помаранчевої команди на Конституційний Суд. Зокрема, за його словами, це проявляється в тому, що на розгляді КС знаходиться декілька подань відносно конституційності деяких положень закону про вибори народних депутатів.

М.АЗАРОВ зазначив, що Президент, звертаючись до КС з цього приводу, грубо порушив усі домовленості, оскільки закон про вибори народних депутатів був компромісом усіх політичних сил. «Кожна сторона завізувала цей закон», - сказав він.

М.АЗАРОВ наголосив, що якщо Президент відходить від компромісу, то таким чином він відходить і від домовленостей від 27 травня про проведення дострокових виборів. «Якщо можна відходити від частини домовленостей, то дещо підказує, що Президент України вже не зв’язує себе домовленостями», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що рішення Партії регіонів за результатами аналізу ситуації, що склалася, буде поміркованим та виваженим. «Але якщо воно буде, то це буде означати відміну виборів», - підкреслив М.АЗАРОВ.