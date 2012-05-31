Азаров знайшов ще одну причину, щоб згадати «теплим» словом уряд Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Кілька років паузи у відносинах, яка штучно була створена до приходу нашого уряду, на користь нашим країнам зовсім не пішли. Треба надолужувати втрачений час, повертати традиційні ринки збуту продукції вітчизняного виробництва, продукції вітчизняної енергетики, транспортного машинобудування, приладобудування, трубної промисловості і агрокомплексу», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що розвивати співпрацю з Туркменістаном доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Петру Порошенку.

Прем`єр також зазначив, що під час візиту в Туркменістан, під час переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим були, зокрема, досягнуті домовленості про обговорення можливостей співпраці у транспортній сфері, зокрема, в питаннях будівництва портів, залізниць, мостів і комбінованих транспортних коридорів.

«Туркменістану потрібні інноваційні технології і сучасне устаткування. Все це виготовляється в Україні», - сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що під час переговорів була досягнута домовленість про розширення прямих контактів між компаніями України і Туркменістану.