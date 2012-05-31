Тюремники ще не знають, коли Луценко піде по етапу
12:55, 31 травня 2012Політика
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Рішення про етапування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка для відбування покарання у колонії ще не прийнято.
Юрій Луценко - поки в СІЗО
Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.
«Рішення про етапування Луценка очікується може бути прийнято сьогодні, завтра або на початку наступного тижня», - сказав він, зауваживши, що оскільки Ю.Луценко проходить як підсудний по іншій кримінальній справі, яка знаходиться у провадженні Печерського райсуду Києва, суд має винести рішення, чи залишати його у слідчому ізоляторі.
«Якщо суд не прийме такого рішення, ми будемо діяти по іншій нормативній базі», - зазначив І.Андрушко.
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