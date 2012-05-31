Тюремники ще не знають, коли Луценко піде по етапу

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

«Рішення про етапування Луценка очікується може бути прийнято сьогодні, завтра або на початку наступного тижня», - сказав він, зауваживши, що оскільки Ю.Луценко проходить як підсудний по іншій кримінальній справі, яка знаходиться у провадженні Печерського райсуду Києва, суд має винести рішення, чи залишати його у слідчому ізоляторі.

«Якщо суд не прийме такого рішення, ми будемо діяти по іншій нормативній базі», - зазначив І.Андрушко.