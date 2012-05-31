На Андріївському узвозі розберуть 5 будинків, щоб потім зібрати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр Попов.

Він зазначив, що завершуються перші два етапи реконструкції Андріївського узвозу, але передбачено третій, у ході якого планується облаштувати аварійні будинки.

За словами О.Попова, можливо, цей етап буде реалізований впродовж цього і наступного років.

«Аварійних будинків 5. Є будинки, які треба буде розбирати, тому що вони просто у стані, який експлуатувати неможливо. Кожний будинок має висновок фахівців відносно подальшої можливої експлуатації», - зазначив О.Попов.

За його словами, реконструкцію буде здійснено на тих об’єктах, які після цього можна буде експлуатувати, але деякі будинки «доведеться розібрати і поновити у тому вигляді, в якому вони були».

О.Попов пообіцяв, що детальну інформацію про ці об’єкти буде надано ЗМІ після прийняття остаточних рішень. «Ми збережемо історичну спадщину, яка була, і я готовий це гарантувати», - запевнив голова КМДА.

За інформацією О.Попова, три з п’яти об’єктів перебувають у комунальній власності, і вже найближчим часом буде розглянуто перспективу їхньої реконструкції.

«І декілька об’єктів – приватні, з власниками яких проводиться робота щодо їхньої участі у реконструкції, оновленні цих об’єктів як історичних пам’яток», - виглядом сказав О.Попов.