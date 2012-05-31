На «Лісовій галявині» у Києві поселяться нові мешканці

До Дня захисту дітей голова правління «Соціального центру «Перспектива» Геннадій Виходцев традиційно зробить дітям Лісового масиву подарунок – на «Лісовій галявині» поселяться нові мешканці. У минулому році першими жителями галявини стали мозаїчні пташки Чижик і Пижик, які дуже сподобалися дорослим та маленьким мешканцям Лісового масиву. Згодом до них приєднався Дракоша. Хто стане наступними казковими жителями Лісового масиву, можна буде побачити першого червня о 16:00. Саме в цей час розпочнуться урочистості.

Дітей розважатимуть веселі клоуни та аніматори. Кожен бажаючий зможе взяти участь у цікавих пізнавальних конкурсах і отримати подарунки.

Нагадаємо, казковий арт-простір із символічною назвою «Лісова галявина» – спільна ідея голови правління «Соціального центру «Перспектива» Геннадія Виходцева та київського скульптора Костянтина Скритуцького, відомого оригінальними роботами на Пейзажній алеї та в центрі міста. Скульптури цього автора відразу перетворюються на столичні пам`ятки.

Довідка Громадська організація «Соціальний центр «Перспектива» створена для підтримки соціальних ініціатив мешканців Лісового масиву Деснянського району Києва.

За період своєї діяльності активісти соціального центру разом із місцевими жителями реалізували низку проектів на території мікрорайону: благоустрій дитячих і спортивних майданчиків, збирання благодійної допомоги – акція «Наше тепло – ветеранам», встановлення «Перспективної ялинки» біля кінотеатру «Росія», конкурси «Мій найкращий вчитель», «Вихідці з Лісового», «Лісова галявина» та ін.

Голова правління громадської організації «Соціальний центр «Перспектива» – Геннадій Виходцев, який народився та виріс на Лісовому масиві.