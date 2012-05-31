Виконком НОК України прийняв відставку Геращенка

31 травня відбулось засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, на якому була прийнята відставка члена НОК, генерального секретаря НОК Володимира Геращенка.

Як повідомили УНІАН в НОК України, Виконавчий комітет прийняв рішення про проведення позачергової Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету з цього питання.

Виконком НОК також ухвалив рішення не призначати тимчасово виконуючого обов’язки генерального секретаря НОК.

Національний олімпійський комітет й надалі постійно інформуватиме громадськість про розвиток подій.

На тему: Бубка: Геращенко не мав стосунку до розподілу квитків на Олімпіаду-2012 Як повідомляв УНІАН, британська телерадіокомпанія Бі-Бі-Сі за результатами свого розслідування заявила, що генсек НОК України пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф. Крім того, такі спекуляції заборонені й правилами Міжнародного олімпійського комітету.

Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не вчиняв.

29 травня президент НОК України Сергій Бубка повідомив, що Спеціальна комісія Національного комітету України опитує визначених нею людейу процесі розслідування звинувачень на адресу генерального секретаря НОК України В.Геращенка у спробі перепродажу квитків на літні Олімпійські ігри 2012 в Лондоні.

С.Бубка повідомив, що спецкомісія звернулася до телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, щоб вони надали матеріали, які свідчать про можливі зловживання з боку чиновника НОК.

За його словами, Бі-Бі-Сі надало два репортажі, які вийшли на каналі, з решти матеріалів вони сказали, що їх юристи працюють і пообіцяли проінформувати НОК про результати на цьому тижні.

Також С.Бубка повідомив, що НОК України написав лист до Оргкомітету Лондонських Олімпійських ігор, в якому повідомив, що за бажання оргкомітету надати свого представника для участі в процесі розслідування - НОК відкритий для таких дій.

С.Бубка зазначив, що МОК не має наміру надсилати до України свого представника для участі в розслідуванні, «він (Ж.Рогге - УНІАН) довіряє НОК, мені особисто, це наша внутрішня справа, ми маємо самі провести цю роботу».