Національний круглий стіл «Вибори-2012: Шанс для України?»
У вівторок, 5 червня, о 13.00 в Інституті Горшеніна відбудеться Національний круглий стіл «Вибори 2012: Шанс для України?».
Модератор Національного круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Закон про вибори: «за» і «проти».
2. Аналіз перспектив основних політичних сил України на майбутніх парламентських виборах.
3. Як вплинуть парламентські вибори на українсько-європейські відносини?
4.Чи стануть вибори-2012 «демократичним шансом» для України?
Учасники круглого столу:
Павел Коваль (глава делегації Європарламенту в Комітеті парламентської співпраці ЄС-Україна);
Борис Колесніков, віце-прем'єр міністр України, міністр інфраструктури України;
Петро Порошенко (міністр економічного розвитку і торгівлі України);
Андрій Клюєв (секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Арсеній Яценюк (лідер партії «Фронт Змін»);
Олександр Турчинов (перший заступник голови партії «Батькивщина»);
Віталій Кличко (лідер політичної партії «УДАР»);
Ганна Герман, радник Президента України, керівник головного управління гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України;
Марина Ставнійчук (радник Президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України);
Валентин Наливайченко (координатор громадської організації «Оновлення країни»);
Борис Тарасюк (народний депутат України (НУ-НС), екс-міністр закордонних справ України);
Олег Рибачук (глава Громадської експертної ради при українській частці комітету з питань співпраці між Україною і ЄС).
Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна.
Також участь в дискусії візьмуть представники посольств, експерти провідних українських і міжнародних аналітичних центрів і громадських організацій.
Контакти для акредитації:
(044) 230-49-62
(063) 416-55-91
Акредитація обов'язкова! Прийом заявок на акредитацію завершується 4 червня в 13:00. Увага: кількість місць для представників ЗМІ обмежена.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.