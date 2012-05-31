У вівторок, 5 червня, о 13.00 в Інституті Горшеніна відбудеться Національний круглий стіл «Вибори 2012: Шанс для України?».

Модератор Національного круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Закон про вибори: «за» і «проти».

2. Аналіз перспектив основних політичних сил України на майбутніх парламентських виборах.

3. Як вплинуть парламентські вибори на українсько-європейські відносини?

4.Чи стануть вибори-2012 «демократичним шансом» для України?

Учасники круглого столу:

Павел Коваль (глава делегації Європарламенту в Комітеті парламентської співпраці ЄС-Україна);

Борис Колесніков, віце-прем'єр міністр України, міністр інфраструктури України;

Петро Порошенко (міністр економічного розвитку і торгівлі України);

Андрій Клюєв (секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Арсеній Яценюк (лідер партії «Фронт Змін»);

Олександр Турчинов (перший заступник голови партії «Батькивщина»);

Віталій Кличко (лідер політичної партії «УДАР»);

Ганна Герман, радник Президента України, керівник головного управління гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України;

Марина Ставнійчук (радник Президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України);

Валентин Наливайченко (координатор громадської організації «Оновлення країни»);

Борис Тарасюк (народний депутат України (НУ-НС), екс-міністр закордонних справ України);

Олег Рибачук (глава Громадської експертної ради при українській частці комітету з питань співпраці між Україною і ЄС).

Вадим Омельченко, президент Інституту Горшеніна.

Також участь в дискусії візьмуть представники посольств, експерти провідних українських і міжнародних аналітичних центрів і громадських організацій.

Контакти для акредитації:

(044) 230-49-62

(063) 416-55-91

Акредитація обов'язкова! Прийом заявок на акредитацію завершується 4 червня в 13:00. Увага: кількість місць для представників ЗМІ обмежена.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.