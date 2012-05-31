Яценюк: влада намагатиметься провести вибори у ВР відразу після Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції у Львові А.Яценюк наголосив, що для того, „аби втриматися при владі, Партія регіонів розробила план на передвиборчу кампанію”.

„Першим пунктом цього плану є оголошення соціальних ініціатив Президента. Віктор Янукович замість того, щоб доплачувати 334 грн до пенсії, як передбачала поправка опозиції, внесена у вересні минулого року, зараз вирішив доплатити 100 грн. Проте він сподівається, що це додасть 2-3% до рейтингу ПР”, - наголосив лідер «Фронту Змін».

Ще одним способом підвищити рейтинг Партії регіонів перед виборами є закон про скасування депутатської недоторканності, підкреслив він. При цьому, нагадав А.Яценюк, 2008 року, перебуваючи на посаді голови ВР, він ставив на голосування питання про скасування депутатської недоторканності, проте Партія регіонів не дала жодного голосу. При цьому представник опозиції наголосив: «Ми вимагаємо проголосувати за скасування недоторканності, тільки пакетом: зняття недоторканності з Президента, суддів та закон порядок імпічменту Президента».

За словами А.Яценюка, наступним пунктом передвиборчого плану Партії регіонів є ініціювання розгляду закону про мови: «Їхнє завдання - прийняти закон про мови, щоб додатково отримати 3-5% рейтингу», - додав він.

Лідер «Фронту Змін» наголосив, головне у планах ПР - негайно розпустити парламент. «Вони розуміють, що вони не дотягнуть до 28 жовтня. Вони хочуть отримати максимальну кількість голосів на піці - після Євро-2012. Вони думають, що таким чином можуть виграти вибори», - підкреслив А.Яценюк.

Лідер «Фронту Змін» наголосив, що, за Конституцією, вибори повинні відбутися 28 жовтня 2012 року. «Обдурити народ України через політичні технології Президента В.Януковича їм не вдасться. Партія регіонів програє виборчу кампанію. Ми переможемо, зробимо зміни в країні і притягнемо до відповідальності тих, хто винен у свавіллі останніх двох років», - наголосив А.Яценюк.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради, член ВО «Батьківщина» Микола Томенко додав, що влада намагатиметься розпустити парламент також і для того, щоб позбавити опозицію інструментів впливу. «Нині передвиборчий штаб Партії регіонів фактично перемістився в парламент і вони дійсно намагаються використовувати ВР як інструмент. Проте, якщо парламент працює, то ми можемо при якійсь екстраординарній ситуації хоча б сказати світу, що діється. Адже на телебачення ми не потрапляємо», - підкреслив М.Томенко.