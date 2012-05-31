Андріївським узвозом гулятимуть Проня Прокопівна і Голохвастов

Міська влада готує цікаву та насичену програму відкриття після реконструкції найвідомішої вулиці країни – Андріївського узвозу. Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов під час прес-конференції, проведеної разом зі співавтором культурної програми відкриття Олегом Скрипкою.

«Ми прагнемо, щоб свято відкриття Андріївського узвозу запам’яталося киянам. І раді, що нам у цьому допомагатиме відомий співак і громадський діяч Олег Скрипка, який залюбки підтримав наші та запропонував власні цікаві ідеї», – прокоментував голова КМДА спільні плани міської влади та представників творчої інтелігенції Києва.

Наприклад, планується, що вулицею прогулюватимуться відомі кіноперсонажі: Проня Прокопівна і Свирид Голохвастов чи герої творів Михайла Булгакова, або просто люди, вбрані в одяг кінця 19-початку 20 століття

Так, цієї неділі, 3 червня, для киян та гостей міста організатори готують ряд цікавих заходів, приурочених відкриттю узвозу, які поєднають у собі як часи середньовічного Києва, так і добу початку 20 століття. Урочистості розпочнуться о 15 годині.

Крім того, на відвідувачів Андріївського чекає традиційна сувенірна продукція та вироби вітчизняних митців, без якої вже ніхто не уявляє існування узвозу.

Також, під час прес-конференції Олександр Попов підкреслив, що продовжує працювати над тим, аби важливі питання життєдіяльності цієї вулиці вирішували безпосередньо її мешканці.

«Управління цією територією ми хочемо передати людям, які там проживають або представляють свою творчість. Це моя принципова позиція, і я все зроблю щоб так і було. Переконаний, лише таким способом можна зберегти дух Андріївського узвозу», – наголосив очільник міськадміністрації.