Янукович про круглий м'яч, своє поле і батьківщину футболу

Про це заявив Президент України в інтерв'ю Бі-Бі-Сі, розміщеному на сайті української служби Бі-Бі-Сі.

Президент висловив радість, що такі клуби, такі команди, як збірна Англії, гратимуть саме в Україні. «Англія - батьківщина футболу, це дуже потужні гравці, і я думаю, що Англія буде однією із претенденток на перемогу у Євро-2012»,- наголосив він.

«Україна намагатиметься боротися. Ми добре розуміємо, що перед нами непросте, складне завдання. Але як кажуть футболісти, м'яч круглий. Окрім майстерності ще має бути "госпожа удача". Ми гратимемо на своїй землі, як кажуть, у рідних стінах, безумовно, це буде наша конкурентна перевага - власне поле. Тому сподіватимемось, що гра буде яскравою», - підкреслив В.Янукович.

«Безумовно, лінія нападу є дуже сильною і в української, і у англійської збірної. Це сучасні футболісти, які пройшли серйозний шлях, багато з них грали в європейських клубах. Я би не давав комусь переваги. Я бував на чемпіонатах світу, Європи. Вони завжди відкривають нові імена», - додав він.