Кінах не може збагнути, чому Росія нервує

Кінах каже, що ніхто ні про які рішення ж не говорив

Кінах каже, що ніхто ні про які рішення ж не говорив

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.



«Нам трохи незрозуміла така емоційно-нервова реакція російської сторони, що це питання не розглядалося і що воно може розглядатися тільки в контексті виконання контрактів підписаних в січні 2009 року урядом Тимошенко. Домовленості не було. Мова йде про те, що ми продовжуємо діалог. І ніхто з української сторони офіційно не казав, що ухвалене рішення про перегляд газових угод з січня 2009 року», – зазначив Кінах.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М. Азаров у Москві побачив бажання російських лідерів вирішити газове питання і повернутись до газових переговорів..