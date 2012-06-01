Кінах не може збагнути, чому Росія нервує
09:49, 01 червня 2012Політика
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Регіонал Анатолій Кінах заявляє, що йому незрозуміла реакція російської сторони на заяву українського уряду про відновлення переговорів щодо ймовірного перегляду газових контрактів.
Кінах каже, що ніхто ні про які рішення ж не говорив
Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.
«Нам трохи незрозуміла така емоційно-нервова реакція російської сторони, що це питання не розглядалося і що воно може розглядатися тільки в контексті виконання контрактів підписаних в січні 2009 року урядом Тимошенко. Домовленості не було. Мова йде про те, що ми продовжуємо діалог. І ніхто з української сторони офіційно не казав, що ухвалене рішення про перегляд газових угод з січня 2009 року», – зазначив Кінах.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М. Азаров у Москві побачив бажання російських лідерів вирішити газове питання і повернутись до газових переговорів..
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