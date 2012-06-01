5 червня Івано-Франківська міськрада засідатиме під ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, відповідне розпорядження 31 травня підписав Івано-Франківський міський голова згідно ст. 42, п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 10 регламенту міської ради.

На обговорення сесії міської ради пропонується винести питання про неприпустимість розгляду Верховною Радою України проекту закону «Про засади державної мовної політики» №9073 від 26.08.2011 року та різне.

На сесію пропонується запросити народних депутатів, депутатів обласної ради, обраних від міста.

Заступнику міського голови-директору департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку доручено забезпечити організацію транспорту для проведення виїзного засідання сесії міської ради у місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли розпочалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.

Законопроект, проти якого виступила опозиція, передбачає, що єдиною державною мовою залишається українська, і звуження сфери її використання забороняється. Водночас у законопроекті визнається право громадян на мовне самовизначення і передбачено заборону на обмеження права використання регіональних мов. До таких в Україні належать 15 мов, зокрема російська, кримськотатарська і румунська.

Статус регіональної може бути наданий мові у тому разі, якщо її використовують не менш як 10% громадян, які проживають на певній території. Використання регіональних мов припускає переклад передвиборної, судової і нотаріальної документації, а за бажання громадян - і внесення даних про них регіональною мовою у паспорт та інші офіційні документи. Регіональними мовами випускники шкіл зможуть здавати тести, іспити і проходити співбесіди. Крім цього, пропонується дозволити органам місцевого самоврядування вести на них діловодство і використовувати їх у листуванні з органами державної влади вищого рівня.

Львівська міськрада також 5 червня збирається на виїзну сесію до Києва.