Луценка продовжать судити 8 червня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська після того, як сторона держобвинувачення завершила оголошення обвинувального висновку у справі щодо незаконної організації оперативно-розшукової справи відносно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку було висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

У свою чергу В.Давиденко на допиті у суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.