Україну назвали «старшим братом» Росії

Як повідомляє газета "День", про це він заявив в ході відеоконференції за участю українських журналістів.

Спілкуючись на тему українсько-російських відносин, Бжезинський зазначив, що вони повинні бути добросусідськими.«Між вами дуже багато спільного, спільної історії з поганими моментами, з жахами. Але ви можете бути хорошими сусідами, як, наприклад, Канада і США. Вони хороші сусіди, хоча існує певна диспропорція між зусиллями цих держав, але між Україною та Росією вона набагато менше», - пояснює політолог.

«Ви маєте десь одну третину російського населення і, в певному сенсі, більше просунулися в своєму розвитку. Ви також в певному сенсі маєте перевагу перед Росією. Ви політично «старший» брат, Росія - «молодший» брат. Київська Русь була праобразом Україні. Ви маєте в цьому сенсі більше зв'язків із Заходом і ви можете допомогти Росії стати частиною демократичного Заходу і грати там важливу роль», - заявив Бжезинський.

Збігнєв Бжезінський довгий час працював в державній адміністрації США, був одним з ідеологів американської зовнішньої політики. Він виступав з позиції антикомунізму, займав жорстку позицію по відношенню до Радянського Союзу, виступав за розширення блоку НАТО.